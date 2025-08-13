Steiermarkbahn sucht Partner für Güterverkehr

13.08.2025

Das EVU will entlang der gesamten Logistikkette besser integrierte und damit stärker kundenorientierte Lösungen anbieten.

Steiermarkbahn sucht Partner für Güterverkehr Bild: Steiermarkbahn Transport und Logistik.
Ein schwieriges Marktumfeld mit geopolitischen Einflüssen, hohe Energiekosten und eine industrielle Rezession stellen die Transport- und Logistikbranche vor große Herausforderungen.Um diesen Entwicklungen gewachsen und für die Zukunft strategisch gerüstet zu sein, stellt nun die Steiermarkbahn (StB), konkret ihre 100%ige Tochtergesellschaft Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH (StB TL), die Weichen.Dafür leiten die Verantwortlichen die Markterkundung nach einem strategischen Partner ein, mit dem sich das Schienengüterverkehrsunternehmen erfolgreich weiterentwickeln kann.Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist der Stärkungsprozess der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH, die mittelbar im Alleineigentum des Landes Steiermark steht.„Das Eingehen einer strategischen Partnerschaft ist ein wesentliches Instrument zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

TKL-Neubau bewährt sich im Hochsommer

Mit Branchenlösungen für den Handel, die Systemgastronomie und Nahrungsmittelproduzenten besetzt das Unternehmen eine Marktnische.

12.08.2025

Happy Birthday dem Transporter Ford Transit!

Die Nutzfahrzeug-Ikone feiert im August 2025 ihren 60. Geburtstag. Bis heute wurden mehr als 13 Mio. Stück produziert.

11.08.2025

Schwechater Digicust expandiert in die BeNeLux-Staaten

Die KI-gesteuerten Zollautomatisierungslösungen des Unternehmens optimieren die Abläufe der Anwender.

11.08.2025