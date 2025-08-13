Steiermarkbahn sucht Partner für Güterverkehr

Das EVU will entlang der gesamten Logistikkette besser integrierte und damit stärker kundenorientierte Lösungen anbieten.

Ein schwieriges Marktumfeld mit geopolitischen Einflüssen, hohe Energiekosten und eine industrielle Rezession stellen die Transport- und Logistikbranche vor große Herausforderungen.Um diesen Entwicklungen gewachsen und für die Zukunft strategisch gerüstet zu sein, stellt nun die Steiermarkbahn (StB), konkret ihre 100%ige Tochtergesellschaft Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH (StB TL), die Weichen.Dafür leiten die Verantwortlichen die Markterkundung nach einem strategischen Partner ein, mit dem sich das Schienengüterverkehrsunternehmen erfolgreich weiterentwickeln kann.Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist der Stärkungsprozess der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH, die mittelbar im Alleineigentum des Landes Steiermark steht.„Das Eingehen einer strategischen Partnerschaft ist ein wesentliches Instrument zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit.