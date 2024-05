Stefan Ammer verstärkt das Team von A. Hartrodt in Wien

Der neue Sales Manager für Mittel- und Osteuropa will die Luftfracht zu einem starken Standbein entwickeln.

Seit 1.Jänner 2024 unterstützt Stefan Ammer als Regional Sales Manager Central and Eastern Europe bei A.Hartrodt in Wien regionale Wachstumsziele.In der neu geschaffenen Position hat sich der 33-Jährige vorgenommen, dass der Verkauf mit zehn lokalen Vertriebsleuten in Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn stärker zusammenarbeitet.„Unser Ziel ist es, gemeinsam als Region aufzutreten, um das Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen“, sagt Stefan Ammer.