Startup-Firma byrd fliegen frische 56 Mio. Euro zu

Die 2016 ursprünglich als Paketlieferdienst in Wien gegründete Logistik-Startup-Firma byrd technologies GmbH ist für Investoren offenbar ein attraktiver Boden.In einer vom Branchenspezialisten Cambridge Capital angeführten Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Speedinvest, Mouro Capital, Eleator Ventures und anderen hat hat das Unternehmen vor kurzem 56 Mio.Euro an frischem Kapital erhalten.Mit diesem Geld will die junge Firma weitere Märkte im Ausland erschließen, darunter Dänemark, Schweden und Polen.Das Logistik-Startup byrd hat eine E-Commerce Logistik-Software und –Plattform entwickelt, die es Online Shops ermöglicht, ihre komplette Logistik über eine Web-Applikation einfach auszulagern.

