DB Schenker Österreich: Staatliches Gütesiegel für „berufundfamilie“

Der integrierte Logistikdienstleister DB Schenker Österreich hat für seine Bemühungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie das staatliche Gütesiegel „Audit berufundfamilie“ erhalten.Das Gütezeichen vom Bundesministerium für Frauen, Familie und Beruf prämiert Unternehmen für ihre familienfreundliche Personalpolitik und wurde erstmals in der Logistikbranche vergeben.„Wir sind seit Jahren bemüht unseren Mitarbeitenden eine gesunde ‚Work-Life-Balance‘ zu ermöglichen und die Themen Familie und Beruf optimal in Einklang zu bringen.Daher freuen wir uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Mag.Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa.

