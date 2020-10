Spotworx GmbH angelt sich den Hermes Verkehrs.Logistik.Preis

Bei der diesjährigen Hermes Verkehrs.Logistik.Gala in der Wiener Hofburg gewann die Spotworx GmbH für ihre cloud-basierte Supply Chain Management Plattform Spot den Preis in der Kategorie „Supply Chain“. Da das Unternehmen Teil der cargo-partner Gruppe ist, nahm deren CEO Mag. Stefan Krauter den Preis entgegen.

Das von Spotworx übermittelte Projekt beschrieb eine Fallstudie über die Einführung von Spot Time Slot Management. Dabei handelt es sich um eine cloud-basierte Applikation innerhalb der Spot-Plattform, die von Spotworx in Kooperation mit einem Feuerwehrgerätehersteller entwickelt wurde, um dessen Prozesse beim Wareneingang zu optimieren.

Durch die Einführung des Spot Time Slot Management Moduls wird die Auslastung des Lager-Rampenpersonals sowie des Equipments ausgeglichen und damit die Effizienz erhöht. Laut Unternehmensangaben führt die in Spot Time Slot Management gegebene Planungsmöglichkeit zudem zu reduziertem Rückstau innerhalb und außerhalb des Geländes.

Die Spotworx GmbH mit Sitz in Wien ist ein führender Anbieter von cloud-basierter Supply-Chain-Management-Software. Ein Team von Experten aus den Bereichen Logistik, Transport und Supply Chain Management unterstützt Kunden aus den Branchen Automobil, Großhandel, Einzelhandel, Elektronik und Bekleidung bei der Digitalisierung und Automatisierung von logistischen Geschäftsprozessen.

Der Hermes Verkehrs.Logistik.Preis von der Bundessparte Transport und Verkehr der österreichischen Wirtschaftskammer würdigt innovative Leistungen von Unternehmen in der heimischen Transport- und Logistikbranche. Er wurde dieses Jahr in sechs Kategorien verliehen und bei der Hermes Verkehrs.Logistik.Gala in der Wiener Hofburg überreicht.

www.spotworx.com