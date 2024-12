Spedition Fuchs gewinnt B2B Award 2024/25

Die Spedition Fuchs wird beim B2B-Award 2024/25 in zwei herausragenden Kategorien ausgezeichnet: „Top Kundenservice“ und „Top Preis-Leistung“ in der Umzugsbranche.Das ist das Ergebnis einer landesweiten Online-Befragung, bei der insgesamt 876 Unternehmen aus verschiedenen Branchen von mehr als 115.000 Urteilen bewertet wurden.Die Entscheidungsträger, die in den Befragungen teilnahmen, stammen aus dem mittleren und oberen Management.Die Spedition Fuchs konnte sich in der hart umkämpften Umzugsbranche durchsetzen.

