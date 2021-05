Spatenstich für den „SkyLog-Park“ beim Flughafen Wien

Unternehmen profitieren am Standort bei Fischamend von der Nähe zum Flughafen sowie zur Autobahn in Richtung Osteuropa.

Am 6.Mai wurde der erste Spatenstich für den „SkyLog-Park“ des Logistikimmobilien-Spezialisten DLH Österreich durchgeführt.Auf einer Fläche von rund 45.000 m² am Rande des Flughafen-Areals entstehen bis Ende 2021 fünf flexible Lager- und Industrial Light Hallen, die speziell für Luftfrachtlogistiker nutzbar sind.„Ich freue mich sehr, dass sich DLH entschieden hat, in Niederösterreich zu investieren und hier in der Flughafen-Region ein hochmodernes Logistikzentrum errichten wird.