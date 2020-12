Sobolak International glänzt in neuem Design

Passend zur neuen Corporate Identity gestaltete das niederösterreichische Unternehmen auch seine Fahrzeuge in orange-blau-weiß.

Mit der Änderung der Corporate Identity und nach der Umgestaltung der Website hat Sobolak International jetzt begonnen, seine Fahrzeuge im neuen Design auszustatten. „Die Freude über das gelungene Ergebnis teilen wir gerne mit unseren Kunden und Geschäftspartnern und hoffen, dass sie es ebenso schön finden“, heißt es dazu seitens des Unternehmens.

Sobolak International bietet weltweit hoch qualitative Umzugs- und Relocation-Services an. Das Unternehmen ist Teil der one-group, die mit ihrer Präsenz in zwölf europäischen Ländern eines der stärksten Relocation- und Umzugs-Netzwerke in Europa darstellt. Als Mitglied des FIDI und EuRA-Netzwerks sind weltweite Serviceleistungen gewährleistet.

Gegründet 1973, beschäftigt Sobolak International heute rund 40 Mitarbeitende. Am Hauptsitz in Leobendorf nahe der Wiener Stadtgrenze steht ein 19 000 m² großes Areal inklusive modernem Fuhrpark, zwei beheizten Lagerhäusern und 300 firmeneigenen Containern für hochqualitative Umzugs- und Relocation-Services bereit.

www.sobolak.com