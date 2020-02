SETG schärft Profil auf der Achse von Koper nach Enns und Salzburg

Der im Mai 2019 eröffnete Bahnshuttle zwischen Koper und den UKV-Terminals Enns und Salzburg wird ab sofort von der Salzburger EisenbahnTransportLogistik (SETG) betrieben. Das gibt die Luka Koper d.d. in einer Aussendung bekannt.

Laut dem Schreiben verkehrt der Bahnservice zweimal wöchentlich auf der Import- und Exportstrecke. Damit sieht der slowenische Seehafen eine leistungsfähige intermodale Verbindung für Containertransporte nach Oberösterreich gegeben.

SETG mit Firmensitz in Salzburg ist spezialisiert auf Ganzzug-Lösungen für die Branchen Holz, Chemie, Fahrzeuge, Papier/Zellstoff, Stahl, Kombinierter Ladungsverkehr und landwirtschaftliche Produkte. Die Fahrzeugflotte bestehend aus 42 eigenen und gemieteten Lokomotiven sowie rund 550 Stück Containertrag- und Rundholzwagen befördert mehr als 4,5 Mio. Tonnen Güter im Jahr.

Derzeit bedient das Unternehmen die Märkte Deutschland und Österreich in Eigenproduktion. In Österreich geschieht das durch die im Herbst 2019 operativ gestartete private Bahngesellschaft S-Rail GmbH. Ein ausgewähltes Partner-Netzwerk ergänzt das europaweite Bahnlogistik-Angebot.

Für 2019 steht bei der SETG ein Jahresumsatz von circa 65 Mio. Euro zu Buche, den 105 Mitarbeitende an den Standorten Salzburg und Freilassing erwirtschaftet haben. Von der Betriebszentrale in Salzburg aus werden die Züge im gesamten Einsatzgebiet in Österreich, Deutschland, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen sowie darüber hinaus gesteuert.

www.setg.at