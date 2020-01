SETG bedient neu die Anschlussbahn der „AustroCel Hallein GmbH“

Am 1. Jänner 2020 hat die SETG (operated by S-Rail) die Bedienung der Anschlussbahn „AustroCel Hallein GmbH“ in der Salinenstadt Hallein im Salzburger Tennengau übernommen. Circa 7.000 Waggons mit Fracht aus den Produktbereichen Chemie, Hackgut und Zellstoff werden pro Jahr auf dem Streckenabschnitt des Salzburger Leitbetriebes bewegt.

Werktäglich übernimmt und übergibt das Verschubteam im Bahnhof Hallein Einzelwagen, Wagengruppen und Ganzzüge an beziehungsweise von Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die umfangreiche Anschlussbahnanlage führt auch durch enge Durchfahrten am traditionellen Industrie-Standort in Hallein.

Am Standort Hallein ist die SETG bereits seit einigen Jahren mit der SINGLE-Link-Verbindung nach Koper (Slowenien) präsent. Im Jahr 2018 wurde der Hackgutverkehr von der Oberpfalz nach Hallein von der Straße auf den dreimal wöchentlich verkehrenden Ganzzug umgestellt.

www.austrocel.com; www.setg.at