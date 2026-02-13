Seit 15 Jahren auf dynamischem Wachstumskurs

ACS Logistics hat sich am Markt etabliert und verfügt jetzt auch über eine eigene Überseeverpackung.

Die ACS Logistics GmbH feiert in diesen Wochen das Jubiläum des 15-jährigen Bestehens.Begonnen hat das Unternehmen mit maßgeschneiderten Konzepten in der Luft- und Seefrachtspedition.Anfangs waren die Gründer Ulrich Hartwig, Gerald Kleeberger und Thomas Sticht in einem Bürocontainer am Linz Airport untergebracht.Aus dem Trio im Gründungsjahr 2011 ist ein 80-köpfiges Team an den Standorten Asten, Flughafen Wien und Dornbirn geworden.In Asten bewirtschaftet der Jubilar seit dem Frühjahr 2025 einen modernen Logistikstandort.