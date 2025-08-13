Seifert Logistics Group feiert 25-jähriges Standortjubiläum

13.08.2025

Vor einem Vierteljahrhundert hat das Ulmer Familienunternehmen in der Hansestadt Bremen Wurzeln geschlagen.

Seifert Logistics Group feiert 25-jähriges Standortjubiläum Bild: Seifert-Logistics-Group
Bei Sonnenschein beging die Seifert Logistics Group am vergangenen Samstag das 25-jährige Jubiläum ihres Bremer Standorts.Rund 600 Gäste – darunter Mitarbeitende, deren Familien sowie geladene Kunden und Partner – kamen auf dem Firmengelände zusammen, um das Jubiläum gebührend zu feiern.Harald Seifert, Vorsitzender des Beirats, Axel Frey, CEO der Seifert Logistics Group, sowie Ingmar Pien, Geschäftsbereichsleiter Logistik Nord, eröffneten die Veranstaltung mit einer gemeinsamen Begrüßung.Auch Bürgermeister und Senator für Finanzen Björn Fecker ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.Am Standort Bremen übernimmt die Seifert Logistics Group auf ca.

