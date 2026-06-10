Wie die Shrimps auf den Teller kommen

10.06.2026

Engpässe, Kosten und Krisen: Neue logistische Herausforderungen in der Seefracht zwischen Asien und Europa.

Wie die Shrimps auf den Teller kommen Bild: cargo-partner
Am 9.Juni 2026 öffnete cargo-partner am Standort Fischamend seine Türen für einen exklusiven Austausch zwischen Frauen in der Logistik.Unter dem Motto „Logistik im Dialog” ging es auf eine praxisnahe Reise entlang moderner Lieferketten zwischen Asien und Europa.Am konkreten Beispiel eines Container-Transports von Shrimps aus dem Ursprungsland Vietnam nach Europa erläuterten vier erfahrene Expertinnen von cargo-partner auf ihrem jeweiligen Gebiet die Herausforderungen der gesamten Logistikkette: Von strategischer Kundenberatung über Trade Lane Management und temperaturgeführte Seefracht bis hin zur professionellen Zollabwicklung.Marina Luketic (Business Development), Verantwortliche für den Vertrieb in Europa und damit erste Anlaufstelle für Kunden in Österreich und Europa, bietet strategische Beratung für Logistiklösungen.

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