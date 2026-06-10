Ontime Logistics packt American Football in Container

10.06.2026

Mit einer eigens gestalteten Stahlbox zur Aufbewahrung der Mannschaftsausrüstung unterstützt der Logistiker die Salzburg Ducks.

Ontime Logistics packt American Football in Container Bild: Ontime Logistics / Moritz Schäffner (Ontime Logistics), Martin Keindl (Spirit of Art), Dominik Freundlinger (Salzburg Ducks), Helmut Gappmayer (Salzburg Ducks), Tassilo Posch (Ontime Logistics)
Die Leidenschaft zu „American Football“ brachte Moritz Schäffner, Geschäftsführer bei Ontime Logistics in Bergheim bei Salzburg, und Helmut Gappmayer, Vorstand der Salzburg Ducks, vor einigen Jahren zusammen.Jetzt unterstützt die weltweit tätige Spedition mit fünf Standorten in ganz Österreich den Verein mit einem eigenen großen Ontime-Container.Konkret geht es um eine spezielle Art von Lagerlogistik: In einem eigens lackierten 40-Fuß-Container kann vom Arztkoffer über Dressen, Helme und Ausrüstungen für die Kampfmannschaft alles nach Größen geordnet und sauber gelagert werden.Das Design für den Container stammt von der Salzburger Agentur Spirit of Art.Helmut Gappmayer zeigt sich sehr dankbar für die Unterstützung.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Wie die Shrimps auf den Teller kommen

Engpässe, Kosten und Krisen: Neue logistische Herausforderungen in der Seefracht zwischen Asien und Europa.

10.06.2026

Allianz „Deutsche Häfen“ stellt Forderungspaket in Berlin vor

Die Betreiber der Umschlagplätze orten milliardenschweren Investitionsbedarf. Häfen fungieren als zentrale Drehscheiben für Warenströme innerhalb Europas.

09.06.2026

Tailwind: „Panda 001″ fährt unter deutscher Flagge

Die Reederei der Lidl Stiftung plant die komplette eigene Flotte einzuflaggen, einschließlich der derzeit im Bau befindlichen Containerschiffe.

08.06.2026
Anzeige