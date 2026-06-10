Ontime Logistics packt American Football in Container

Mit einer eigens gestalteten Stahlbox zur Aufbewahrung der Mannschaftsausrüstung unterstützt der Logistiker die Salzburg Ducks.

Die Leidenschaft zu „American Football“ brachte Moritz Schäffner, Geschäftsführer bei Ontime Logistics in Bergheim bei Salzburg, und Helmut Gappmayer, Vorstand der Salzburg Ducks, vor einigen Jahren zusammen.Jetzt unterstützt die weltweit tätige Spedition mit fünf Standorten in ganz Österreich den Verein mit einem eigenen großen Ontime-Container.Konkret geht es um eine spezielle Art von Lagerlogistik: In einem eigens lackierten 40-Fuß-Container kann vom Arztkoffer über Dressen, Helme und Ausrüstungen für die Kampfmannschaft alles nach Größen geordnet und sauber gelagert werden.Das Design für den Container stammt von der Salzburger Agentur Spirit of Art.Helmut Gappmayer zeigt sich sehr dankbar für die Unterstützung.