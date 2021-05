Schwimmendes Gebäude wird neue viadonau-Unternehmenszentrale

Design und Grundrissform entwickeln sich aus dem klassischen Yachtdesign und werden entsprechend einem Landmarks an eine zeitlose Architektursprache angepasst.

Bild: Planungsgemeinschaft Pittino & Ortner Architekturbüro ZT-Gesellschaft m.b.H. (Lead) & Rosenfelder & Höfler GmbH & Co KG & Lorenz Consult ZT GmbH

Seit 2019 arbeitet die österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau an der Realisierung einer eigenen Unternehmenszentrale, die einen unmittelbaren Bezug und damit auch eine direkte Verbindung zum Donauwasser herstellt.Die Vorgabe war daher neben Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und vielen anderen Parametern nicht zuletzt, dass es sich um ein schwimmendes Objekt handeln solle.Zur Konkretisierung und Umsetzung hat viadonau 2020 einen zweistufigen europaweiten Planungswettbewerb organisiert und zudem Fachexperten aus Bauphysik, Architektur/Hochbau, Schiffsbau und Recht begleitend zu Rate gezogen.Nach einer Vorauswahl in der ersten Stufe gelangten fünf Entwürfe in die zweite Stufe, aus denen die Jury durch eine Reihung den Gewinner ermittelte.Der Entwurf der Planungsgemeinschaft Pittino & Ortner Architekturbüro ZT-Gesellschaft m.