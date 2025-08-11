Schwechater Digicust expandiert in die BeNeLux-Staaten

11.08.2025

Die KI-gesteuerten Zollautomatisierungslösungen des Unternehmens optimieren die Abläufe der Anwender.

Schwechater Digicust expandiert in die BeNeLux-Staaten Bild: Digicust
Die 2020 in Schwechat gegründete Startup-Firma Digicust hat eine Software-Suite entwickelt, die Spediteure und Logistiker bei der Zollabwicklung unterstützt.Damit lassen sich zum Beispiel Zollanmeldungen automatisch ausfüllen.Zudem kann der KI-Agent Tarifierungen, Compliance-Prüfungen und Betrugserkennung durchführen.Nach dem erfolgreichen Start in Deutschland kündigt das Unternehmen jetzt an, die Zollhilfe auch in Belgien und in den Niederlanden einführen zu wollen.Die Expansion wird durch das Förderprogramm „aws Technologie-Internationalisierung“ der Austria Wirtschaftsservice Gmbh (aws) unterstützt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Happy Birthday dem Transporter Ford Transit!

Die Nutzfahrzeug-Ikone feiert im August 2025 ihren 60. Geburtstag. Bis heute wurden mehr als 13 Mio. Stück produziert.

11.08.2025

Maersk transportiert um 4,2 Prozent mehr Containerfracht

Der dänische Reedereikonzern erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr trotz weiterhin volatiler Rahmenbedingungen.

08.08.2025

Logwin Konzern stark bei Luft- und Seefracht

In einem anspruchsvollen Marktumfeld hat der Konzern im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erzielt.

07.08.2025