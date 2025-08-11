Schwechater Digicust expandiert in die BeNeLux-Staaten

Die KI-gesteuerten Zollautomatisierungslösungen des Unternehmens optimieren die Abläufe der Anwender.

Die 2020 in Schwechat gegründete Startup-Firma Digicust hat eine Software-Suite entwickelt, die Spediteure und Logistiker bei der Zollabwicklung unterstützt.Damit lassen sich zum Beispiel Zollanmeldungen automatisch ausfüllen.Zudem kann der KI-Agent Tarifierungen, Compliance-Prüfungen und Betrugserkennung durchführen.Nach dem erfolgreichen Start in Deutschland kündigt das Unternehmen jetzt an, die Zollhilfe auch in Belgien und in den Niederlanden einführen zu wollen.Die Expansion wird durch das Förderprogramm „aws Technologie-Internationalisierung“ der Austria Wirtschaftsservice Gmbh (aws) unterstützt.