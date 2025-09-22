Schon jetzt 1 Mio. TEU am JadeWeserPort

22.09.2025

Der Jubiläumscontainer, der die Rekordmarke übersprungen hat, stammt von Gebrüder Weiss.

Schon jetzt 1 Mio. TEU am JadeWeserPort Bild: Gebrüder Weiss
Am 18.September hat das Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) den millionsten Seefrachtcontainer in diesem Jahr umgeschlagen.Die Jubiläumsbox, die Maschinenteile für die Agrarindustrie enthält, kommt aus China.Transportiert wurde sie von der Reederei Hapag-Lloyd im Auftrag von Gebrüder Weiss.Alle drei beteiligten Unternehmen verbindet seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Stena Line schickt neue Hybrid-Frachtfähre auf die Reise

Die „Stena Futura“ wurde für den Betrieb mit Methanol gebaut und erhöht die Frachtkapazität auf der Strecke Belfast-Heysham.

22.09.2025

Tailwind Shipping: Drei neue Hafenanläufe in Europa

Sowohl der Panda Express Service zwischen China und dem Mittelmeer als auch der kürzlich erweiterte Tiger Express Service zwischen Bangladesch, Malaysia, Vietnam und Sri Lanka bedienen weiterhin die gewohnten Routen.

19.09.2025

Bremenports setzt verstärkt auf die Bahn

126.000 TEU im Jahr 2024: Österreich ist traditionell ein fester und guter Partner der bremischen Häfen.

18.09.2025
Anzeige
Anzeige