Schon jetzt 1 Mio. TEU am JadeWeserPort

Der Jubiläumscontainer, der die Rekordmarke übersprungen hat, stammt von Gebrüder Weiss.

Am 18.September hat das Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) den millionsten Seefrachtcontainer in diesem Jahr umgeschlagen.Die Jubiläumsbox, die Maschinenteile für die Agrarindustrie enthält, kommt aus China.Transportiert wurde sie von der Reederei Hapag-Lloyd im Auftrag von Gebrüder Weiss.Alle drei beteiligten Unternehmen verbindet seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft.