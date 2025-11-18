Schon 4 Millionen Stück EPAL Europaletten mit QR-Code

Weitere Palettentypen, wie z. B. EPAL-Industriepaletten und EPAL CP-Paletten, werden mit QR-Codes serialisiert.

Die European Pallet Association e.V.(EPAL) hat einen weiteren bedeutenden Schritt bei der Digitalisierung des EPAL-Palettenpools erreicht.Seit der Markteinführung im Jänner 2024 wurden bereits 4 Millionen EPAL Europaletten mit QR-Code produziert.Damit etabliert sich diese Version als zentraler Bestandteil moderner und digital vernetzter Lieferketten – und immer mehr Produzenten beginnen mit der Produktion der entsprechenden Ladungsträger.