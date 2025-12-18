Schneider Gruppe: 160 Jahre voller Innovation und Wachstum

Das mittelständische Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Basel spediert mehr als 660.000 Sendungen pro Jahr.

Die 1865 gegründete Schneider Gruppe ist ein internationaler Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in der Schweiz.Das Unternehmen beschäftigt 1123 Mitarbeitende an 80 Standorten in der Schweiz, in Europa, den USA und Asien.Der Jahresumsatz 2024 beläuft sich auf 481 Mio.CHF (514 Mio.EUR).