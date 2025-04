Schenker-Übernahme kommt deutlich früher als geplant

DSV kann den Kauf nun schon am 30. April abschließen. Deutsche Bahn darf mit rund 11 Mrd. EUR in der Kasse rechnen.

Am 15.April hat der dänische Logistikkonzern DSV hat alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme von DB Schenker erhalten.Nach Zustimmung der EU-Kommission und dem Auslaufen der Einspruchsfrist in den USA soll die Transaktion jetzt am 30.April über die Bühne gehen, deutlich früher als geplant.DSV hatte DB Schenker im September 2024 um 14,3 Mrd.