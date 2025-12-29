Schachinger Logistik als „Energie Star“ prämiert

29.12.2025

Für seine nachhaltigen Projekte erhält das Traditionsunternehmen aus Hörsching vom Land Oberösterreich eine besondere Auszeichnung.

Schachinger Logistik als „Energie Star“ prämiert Bild: OÖ Energiesparverband / Von links: Schachinger Energiesparverband OÖ Geschäftsführer-Stellvertreterin: Christiane Egger, Landesrat für Energie Markus Achleitner, Schachinger Logistik Holding, Geschäftsführer Ehrenfried Werderits, Eigentümer Maximilian Schachinger, Energiesparverband OÖ Geschäftsführer Gerhard Dell
Bereits zum zweiten Mal in der Firmengeschichte hat Schachinger Logistik den renommierten „Energie Star“-Preis des Landes Oberösterreich gewonnen.Bei der feierlichen Verleihung im ORF-Landesstudio in Linz überzeugte das Unternehmen in der Kategorie „Energiewende ganz groß“ mit der größten Batteriespeicher-Anlage Österreichs.Schachinger Logistik baut seine Zentrale in Hörsching zu einem energieautarken Knotenpunkt aus.Die Leistung der Photovoltaikanlagen wird heuer auf rund acht Megawatt (MW) verdoppelt.Rechnerisch deckt das den gesamten Jahresstrombedarf des Betriebs.

