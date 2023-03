Sanierungsverfahren bei HeavyLog Transport und Logistik

Das Unternehmen aus Münchendorf will auch in der Zukunft schwerste Dinge ins Rollen bringen.

Über das Vermögen der Heavylog Transport und Logistik GmbH mit Sitz in Münchendorf wurde aufgrund eines Eigenantrages am Landesgericht in Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet.Das bestätigt Günther Moser von Creditreform gegenüber der Tageszeitung „Kurier“.Die Heavylog Transport und Logistik GmbH wurde im Jahr 2007 gegründet.Die Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeit liegen bei der Schuldnerin in der Durchführung von Schwer- und Sondertransporten, in der Überführung von größeren Maschinen sowie in der Lagerlogistik. 2022 wurde der Umsatz auf 10 Mio.