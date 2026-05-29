Roboter und AI-Tools stärken Dachser im Wettbewerb

Auch in der Transport- und Logistikbranche hängt die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen von der Bereitschaft zur Automatisierung von Prozessen ab.

Andre Kranke wählte in seinem Vortrag auf dem 41.Logistik-Dialog der Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL) klare Worte.Ohne Technologiekompetenz könnten internationale Speditionen heute keine Innovationen mehr entwickeln, erläuterte der Forschungsleiter der Dachser Gruppe dem anwesenden Auditorium.Bei seinem Arbeitgeber handelt es sich um einen Full-Service-Logistiker mit mehr als 400 Niederlassungen in 40 Ländern.Die 37.