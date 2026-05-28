Transtira baut internationale Fernverkehrsflotte aus

28.05.2026

Das litauische Logistik- und Transportunternehmen vergab kürzlich einen Großauftrag über 500 Actros L ProCabin an Mercedes-Benz Trucks; die Auslieferung erfolgt noch 2026.

Transtira baut internationale Fernverkehrsflotte aus Bild: Transtira
Mercedes-Benz Trucks hat einen Großauftrag des litauischen Transport- und Logistikunternehmens Transtira erhalten.Noch in diesem Jahr werden mehr als 500 Actros L ProCabin an den in Vilnius ansässigen Kunden ausgeliefert.Die Fahrzeuge dienen dem Ausbau der Kapazitäten und der Flottenmodernisierung im europäischen Fernverkehr.„Ein wesentlicher Faktor für die Kaufentscheidung waren der kalkulierbare Kraftstoffverbrauch sowie die Gesamtbetriebskosten der Fahrzeuge.Außerdem gewinnen Fahrerkomfort, Zufriedenheit und Arbeitsbedingungen zunehmend an Bedeutung“, sagt Paulius Kraučiūnas, Verkaufsleiter der Truck Division beim litauischen Vertriebspartner von Mercedes-Benz Trucks.

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