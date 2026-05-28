LPR und myflexbox kooperieren bei zeitkritischer Logistik

28.05.2026

Die flexible 24/7-Zustellung nutzt die Paketstationen im Netzwerk als neue Übergabepunkte für Ersatzteilen und Komponenten im B2B-Segment.

LPR und myflexbox kooperieren bei zeitkritischer Logistik Bild: 2026 Fotografie Jennifer Sanchez / Von links: Susan Onorato (Head of Sales LPR Supply GmbH), Florian Hanglberger (Head of Logistics & Services myflexbox), Matthias Hohmann (CEO LPR Supply GmbH bei LPR), Jonathan Grothaus (CEO & Founder myflexbox) an der myflexbox in der Franz-Künstler-Straße 2 in Berlin Kreuzberg.
Die LPR Holding GmbH (LPR Group) und myflexbox starten eine neue Zusammenarbeit in der zeitkritischen Logistik.Künftig nutzt LPR das offene Paketstationen-Netzwerk per vollständiger IT-Integration, um Sendungen effizient, sicher und rund um die Uhr verfügbar zu machen.LPR bindet myflexbox flächendeckend in das deutsche und österreichische Nachtexpressnetzwerk ein.Durch die Kooperation werden die anbieteroffenen Paketstationen von myflexbox zu intelligenten Übergabepunkten für Ersatzteile, technische Komponenten und sensible B2B-Sendungen.Im Mittelpunkt steht ein klarer Mehrwert für Unternehmen, Servicetechniker sowie Empfänger im B2B-Umfeld: Benötigte Waren, Ersatzteile und technische Komponenten können vor Arbeitsbeginn an zentral gelegenen myflexbox Standorten hinterlegt und flexibel per Abholcode entnommen werden.

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