RUF betraut Nagel-Group mit umfangreichen Logistikaufgaben

Die Nagel-Group übernimmt umfangreiche Logistikdienstleistungen für die RUF Lebensmittelwerk KG (kurz RUF).Ab Juli 2022 werden neben der nationalen und internationalen Distribution inklusive Zollabwicklung auch die Shuttleverkehre zwischen den Produktionsstandorten in Essen i.Oldenburg und Quakenbrück an das Zentrallager in Bielefeld durch die Nagel-Group durchgeführt.Die Transporte von RUF als Hersteller von Backmischungen, Backzutaten, Dekoren, Desserts, Küchenhelfern, Glasuren und Flüssigteigen werden künftig in Zusammenarbeit mit dem Nagel-Group Standort Borgholzhausen und dem B+S Lager Bielefeld abgewickelt.Dabei legt der Lebensmittelhersteller höchsten Wert auf eine fachgerechte Beförderung sowie die Sicherstellung einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Produktes.

