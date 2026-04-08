Röhlig Logistics erweitert sein GDP WeCare-Programm

Neue Zertifizierungen in Sydney, Melbourne und Toronto stärken das globale Netzwerk für die Kunden im Gesundheitswesen.

Bild: Röhlig Logistics / Die Weltkarte zeigt die GDP WeCare zertifizierten Länder von Röhlig Logistics (Stand: März 2026).

Röhlig Logistics mit Hauptsitz in Bremen baut die weltweiten Kompetenzen im Bereich der Gesundheitslogistik durch die Ausdehnung des firmeneigenen GDP WeCare-Programms weiter aus.Mit der erfolgreichen Zertifizierung der Niederlassungen in Sydney (SYD), Melbourne (MEL) und Toronto (YYZ) umfasst das globale Netzwerk des Unternehmens jetzt 13 Länder die den Anforderungen der Good Distribution Practices (GDP) entsprechen.Das GDP WeCare-Programm von Röhlig wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Richtlinien der Good Distribution Practices (GDP) entwickelt, einschließlich der Vorschriften der WHO und der EU.Es ermöglicht dem Logistiker, Qualität und Compliance in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld proaktiv zu steuern. Das Programm bietet einen maßgeschneiderten, kontrollierten und skalierbaren Rahmen für die Gesundheitslogistik und integriert marktspezifische Compliance-Maßnahmen, verbesserte Schulungsprotokolle und proaktives Qualitätsmanagement im gesamten globalen Netzwerk von Röhlig.