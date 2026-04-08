Röhlig Logistics erweitert sein GDP WeCare-Programm

08.04.2026

Neue Zertifizierungen in Sydney, Melbourne und Toronto stärken das globale Netzwerk für die Kunden im Gesundheitswesen.

Röhlig Logistics erweitert sein GDP WeCare-Programm Bild: Röhlig Logistics / Die Weltkarte zeigt die GDP WeCare zertifizierten Länder von Röhlig Logistics (Stand: März 2026).
Röhlig Logistics mit Hauptsitz in Bremen baut die weltweiten Kompetenzen im Bereich der Gesundheitslogistik durch die Ausdehnung des firmeneigenen GDP WeCare-Programms weiter aus.Mit der erfolgreichen Zertifizierung der Niederlassungen in Sydney (SYD), Melbourne (MEL) und Toronto (YYZ) umfasst das globale Netzwerk des Unternehmens jetzt 13 Länder die den Anforderungen der Good Distribution Practices (GDP) entsprechen.Das GDP WeCare-Programm von Röhlig wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Richtlinien der Good Distribution Practices (GDP) entwickelt, einschließlich der Vorschriften der WHO und der EU.Es ermöglicht dem Logistiker, Qualität und Compliance in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld proaktiv zu steuern.  Das Programm bietet einen maßgeschneiderten, kontrollierten und skalierbaren Rahmen für die Gesundheitslogistik und integriert marktspezifische Compliance-Maßnahmen, verbesserte Schulungsprotokolle und proaktives Qualitätsmanagement im gesamten globalen Netzwerk von Röhlig.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Cargomind Group: 128 Mio. EUR Umsatz im Jahr 2025

An neuen Standorten in Italien und in den Niederlanden trifft Erfahrung auf Hands-on-Mentalität.

03.04.2026

Hermann Filz verlässt die Kommandobrücke

Nach 47 Jahren in der Speditionsbranche wechselt der Manager bei DHL Global Forwarding in den Ruhestand.

01.04.2026

CBAM birgt Stolpersteine für importierende Firmen

Der Zollabwickler Customs Support Group ortet fünf Fallen, in die Anwender des CO2-Grenzausgleichsmechanismus tappen können.

31.03.2026