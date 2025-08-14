Rijeka Gateway Terminal scharrt in den Startlöchern

14.08.2025

In dem kroatischen Hafen an der Oberen Adria sind die letzten Tests im Gange. Erstes Schiff soll am 12. September einlaufen.

Rijeka Gateway Terminal scharrt in den Startlöchern Bild: APM Terminals
Vor kurzem sind das erste Containerschiff – die M/V Cape Fulmar – und der erste Testzug, der von ENNA Logic betrieben wird, am neuen Rijeka Gateway angekommen.Damit geht das kurz vor der Eröffnung stehende Terminal in seine letzte Probephase.Vier Wochen lang wird die M/V Cape Fulmar am Rijeka Gateway angedockt bleiben und als „Spielwiese“ für ein umfassendes Training und Testen der Betriebsabläufe unter realen Bedingungen dienen.Das aus Port Said, Ägypten, stammende Schiff misst 170 Meter in der Länge, 25 Meter in der Breite und hat eine Kapazität von etwa 1.440 TEU.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Steiermarkbahn sucht Partner für Güterverkehr

Das EVU will entlang der gesamten Logistikkette besser integrierte und damit stärker kundenorientierte Lösungen anbieten.

13.08.2025

TKL-Neubau bewährt sich im Hochsommer

Mit Branchenlösungen für den Handel, die Systemgastronomie und Nahrungsmittelproduzenten besetzt das Unternehmen eine Marktnische.

12.08.2025

Happy Birthday dem Transporter Ford Transit!

Die Nutzfahrzeug-Ikone feiert im August 2025 ihren 60. Geburtstag. Bis heute wurden mehr als 13 Mio. Stück produziert.

11.08.2025