Rijeka Gateway Terminal scharrt in den Startlöchern

In dem kroatischen Hafen an der Oberen Adria sind die letzten Tests im Gange. Erstes Schiff soll am 12. September einlaufen.

Vor kurzem sind das erste Containerschiff – die M/V Cape Fulmar – und der erste Testzug, der von ENNA Logic betrieben wird, am neuen Rijeka Gateway angekommen.Damit geht das kurz vor der Eröffnung stehende Terminal in seine letzte Probephase.Vier Wochen lang wird die M/V Cape Fulmar am Rijeka Gateway angedockt bleiben und als „Spielwiese“ für ein umfassendes Training und Testen der Betriebsabläufe unter realen Bedingungen dienen.Das aus Port Said, Ägypten, stammende Schiff misst 170 Meter in der Länge, 25 Meter in der Breite und hat eine Kapazität von etwa 1.440 TEU.