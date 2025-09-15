Rijeka Gateway empfängt erstes Containerschiff

Die Ankunft der „Al Jasrah“ von Hapag-Lloyd ist für den kroatischen Seehafen ein historischer Moment.

In den frühen Morgenstunden des 10.September 2025 hat das erste Handelsschiff mit einer Kapazität von 15.000 TEU am Rijeka Gateway festgemacht.Damit bricht im kroatischen Seehafen ein völlig neues Kapitel für die maritime Wirtschaft an.Der Konzessionsvertrag mit dem Unternehmen Rijeka Gateway wurde im November 2021 unterzeichnet.