Rhenus stößt mit Erwerb der Log Adria nach Kroatien vor

Die Rhenus Gruppe will sich bei Speditionsleistungen, Transportketten und Dienstleistungen über die Häfen Rijeka und Ploče stärker engagieren.Zu diesem Zweck wurde Ende Juni das kroatische Logistikunternehmen Log Adria vollständig übernommen.Log Adria wurde im Jahr 2014 gegründet und bietet am Firmensitz in der kroatischen Hafenstadt Rijeka Seefracht- und Speditionsdienstleistungen an.Hinzu kommen eine Seefrachtniederlassung in Ploče im Süden des Landes sowie Luftfrachtstandorte in der Hauptstadt Zagreb und im serbischen Belgrad.Rhenus und Log Adria haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet.

