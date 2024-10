Rhenus setzt neue Maßstäbe in der Binnenschifffahrt

Das erste der wasserstoffbetriebenen Binnenschiffe von Rhenus befindet sich derzeit in der entscheidenden Phase der Werftprobefahrten.Jede der insgesamt drei Einheiten wird intensiv getestet, um höchste Standards in Nachhaltigkeit und technischer Innovation zu gewährleisten.Ziel ist es, die Schiffe optimal auf den finalen Testlauf und die anschließende Verkehrszulassung vorzubereiten.Rhenus geht mit der Entwicklung der wasserstoffbetriebenen Binnenschiffe einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Dekarbonisierung, Die laufenden Probefahrten markieren einen wichtigen Schritt im Bauprozess, bei dem die Schiffe auf Herz und Nieren geprüft werden.Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Feinabstimmung der hochentwickelten Elektroniksysteme und der Überprüfung aller technischen Komponenten.

