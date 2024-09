Rhenus Gruppe: Startschuss für Green Steel Logistics Hub

Im Dortmunder Hafen wurde am 27.September der wegweisende, nachhaltige Stahlumschlaghub der Rhenus Gruppe feierlich eröffnet.Bei einer Zeremonie durchtrennten Vertreter des Logistikunternehmens gemeinsam mit Oliver Krischer, dem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, das symbolische Eröffnungsband.Der neue Hub soll die grüne Stahldistribution in der Region voranbringen.Zukünftig wird Stahl per emissionsarmem Binnenschiff von den Seehäfen an den Dortmunder Hafen geliefert und anschließend über umweltfreundliche Transportmittel, wie Elektro-Lkw oder Züge, zu den Abnehmern transportiert.

