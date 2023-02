Rhenus Gruppe integriert Spedition MTS aus Malmö

Die Rhenus Gruppe baut ihr Netzwerk in Skandinavien mit der Übernahme des schwedischen Straßentransportexperten MTS Malmö Transport & Spedition AB weiter aus.Damit vertieft der weltweit operierende Logistiker das Dienstleistungsportfolio im Transport von Stückgut und temperaturgeführten Gütern sowie in der Zollabfertigung – und gewinnt neue Verbindungen nach Mittel- und Osteuropa sowie in die Türkei hinzu.Die MTS Malmö Transport & Spedition AB besitzt mehr als 30 Jahre Logistikerfahrung und hat ihren Sitz mit einer Cross-Dock-Anlage im südschwedischen Malmö.Das Unternehmen bietet FTL, LTL und Sammelladungen an, sowie ADR-Transporte und solche mit temperaturgeführten Fahrzeugen – für Pharmazeutika, Frischwaren und andere temperaturempfindliche Waren.Zudem ist MTS von der schwedischen Zollbehörde AEO-zertifiziert (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter) und gewährleistet so eine reibungslose Zollabfertigung für Kunden.

