Rekordjahr für EFG Scandinavia: 170 Windturbinen installiert 

Die meisten Projektstandorte in der Region sind entlegen und befinden sich in der Nähe oder sogar nördlich des Polarkreises.

Die Schwergut- und Kranprofis der EMS-Fehn-Group von EFG Scandinavia AS blicken auf ein Rekordjahr zurück.Das norwegische Unternehmen hat 2022 insgesamt 170 Windkraftanlagen an verschiedenen Projektstandorten in Schweden, Norwegen, Finnland und Litauen installiert.Das ist mehr als je zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt unter anderem darin, die aufstrebende Windindustrie in Skandinavien mit maßgeschneiderten Kranlösungen zu unterstützen.Bis heute hat EFG Scandinavia insgesamt fast 500 Windturbinen an verschiedenen Projektstandorten installiert.