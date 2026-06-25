Rechenzentren: Standort Österreich gewinnt an Bedeutung

Zugang zu Strom, Skalierbarkeit und eine schnelle Umsetzung sind mittlerweile ebenso entscheidend wie die Konnektivität.

Die größten europäischen Rechenzentrumsmärkte verzeichnen ein beschleunigtes Wachstum, das vor allem von der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und Hyperscale-Infrastrukturen getrieben wird.Laut einer aktuellen Studie des internationalen Immobiliendienstleisters CBRE stieg das Angebot in den Märkten London, Frankfurt, Paris und Amsterdam im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 18,9 Prozent.Frankfurt verzeichnete mit einem Angebotswachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr den stärksten Zuwachs, gefolgt von London mit 21 Prozent.Die Nachfrage konzentriert sich weiterhin stark auf diese beiden Märkte.Die Nettoabsorption, also die neu vermietete minus der freigewordenen Kapazität, belief sich in Frankfurt auf 218 MW und in London auf 208 MW.