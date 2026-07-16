Wiener Logistikmarkt zeigt Zeichen der Stabilisierung

16.07.2026

Trendwende ist noch nicht bestätigt. Bei Neubauten agieren Entwickler weiterhin zurückhaltend.

Wiener Logistikmarkt zeigt Zeichen der Stabilisierung Bild: CBRE / Daniel Pfeiffer, Head of Industrial & Logistics bei CBRE Österreich
Der Logistikmarkt in der Metropolregion Wien sendet erstmals seit längerer Zeit wieder positive Signale.Laut aktueller Analyse des internationalen Immobiliendienstleisters CBRE steigt die Vermietungsleistung spürbar an, während die Fertigstellungsleistung auf niedrigem Niveau verharrt.Das Ergebnis: Bestehende Leerstände werden erstmals seit mehreren Jahren wieder merklich absorbiert.Die Leerstandsquote (Klasse A und B) sank gegenüber dem Vorjahr um 0,78 Prozentpunkte auf 9 Prozent.Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit rund 70.

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