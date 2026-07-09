Verlader und Spediteure mit Netzwerkproblemen

09.07.2026

Beide Gruppen kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen – freilich aus unterschiedlichem Blickwinkel. Das macht eine aktuelle Alpega-Studie deutlich.

Verlader und Spediteure mit Netzwerkproblemen Bild: AdobeStock
Unternehmen wollen ihre Liefernetzwerke künftig stärker vernetzen, datenbasiert steuern und mithilfe von KI bessere Entscheidungen treffen.Eine aktuelle Benchmark-Studie der Wiener Transportabwicklungs-Plattform Alpega und des US-amerikanischen Beratungsunternehmens Adelante SCM unter fast 300 europäischen Verladern, Spediteuren und Logistikdienstleistern zeigt jedoch, dass zwischen dieser Zukunftsvision und der operativen Realität noch eine markante Lücke klafft.Grundlage der Studie waren Befragungen von 56 Verlader-Führungskräften sowie 239 Spediteuren und Logistikdienstleistern (LSPs) aus ganz Europa.Dabei zeigen die Ergebnisse, dass sowohl Verlader als auch Spediteure/LSPs weitgehend eine gemeinsame Vision teilen.Beide streben ein stärker vernetztes, datengesteuertes und kollaboratives Transportumfeld an.

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