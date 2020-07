RBB übernimmt Werksbahnverkehr für VW-Werk in Zwickau

Die Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB) – ein Unternehmen der Captrain Deutschland-Gruppe – betreibt seit 28. Juni den Werksbahnverkehr für das Fahrzeugwerk der Volkswagen Sachsen GmbH in Zwickau. Der Schienenlogistiker ist damit auf dem Werksgelände für die schienenseitige Ver- und Entsorgung aller benötigten Güter für das VW-Werk zuständig. Für den Auftrag wurden 19 Mitarbeitende eingestellt und ausgebildet.

Die Versorgungsüberwachung sowie die Abstimmung mit allen am Logistikprozess beteiligten Ladestellen und Eisenbahnverkehrsunternehmen stellt die Hauptaufgabe für das Unternehmen dar. Ein neues Team – bestehend aus einem Teamleiter, vier Disponenten und 14 Lok-Rangierführern – übernimmt die innerbetrieblichen Transporte und gewährleistet, dass Vormaterialien „Just-in-time“ angeliefert werden, Fertigfahrzeugzüge rechtzeitig abgezogen werden und somit der Produktionsprozess im E-Fahrzeugwerk nicht zum Erliegen kommt.

Neben dem Personal stellt das Unternehmen auch den notwendigen Fuhrpark zur Verfügung. Dabei kommen drei moderne Rotracs mit Zwei-Wege-Technik (Schiene/Straße) sowie ein Unimog zum Einsatz. „Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei unseren Fahrzeugen eine große Rolle. Diese werden teilweise rein elektrisch betrieben. Darüber hinaus ist die Schiene der umweltschonendste Verkehrsträger“, sagt Michael Meinhardt, Geschäftsführer der RBB.

Die RBB feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite des Schienengüterverkehrs – vom Transport über Rangiertätigkeiten bis hin zur Be- und Entladung an und verfügt über weitreichende Kompetenzen für Chemie- und Gefahrguttransporte sowie für Transportleistungen im Regional- und Fernverkehr.

Die unternehmenseigene Werkstatt am Standort Bitterfeld übernimmt die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und bietet ihr umfassendes Leistungsspektrum auch externen Eisenbahnverkehrsunternehmen an. In dem Wagentechnischen Zentrum (WTZ) des Unternehmens werden Mitarbeitende für verschiedene operative Berufe ausgebildet.

www.captrain.de