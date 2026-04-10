Railpool: 100 Mio. EUR zum Ausbau der Lokflotte

Förderdarlehen für die Bestellung von neuen Maschinen im Rahmen eines KfW-Programms wird in die bestehende Finanzierungsplattform eingegliedert.

Der Schienenfahrzeug-Vermieter Railpool plant, im Rahmen des KfW-Programms 269 „Investitionskredit Nachhaltige Mobilität“ zusätzliche Lokomotiven zu beschaffen.Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem langjährigen Kunden dafür ein Förderdarlehen in Höhe von 100 Mio.EUR zur Verfügung.Die Maschinen sollen überwiegend in Deutschland zum Einsatz kommen.Railpool bietet Kompetenz für Full-Service aus einer Hand.