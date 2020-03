Rail Cargo Group: Direkte Verbindung nach Kroatien

Der neue Bahnservice in Kooperation mit HZ Cargo und SZ Cargo ermöglicht einen raschen und kurzfristigen Gütertransport ohne Umwege

Um die derzeitigen Herausforderungen im internationalen Güterverkehr zu bewältigen und den reibungslosen Umschlag auf die Schiene zu ermöglichen, hat die Rail Cargo Group eine neue, direkte Verbindung von und nach Kroatien entwickelt. Somit können die Zuläufe nach Graz und Villach jeweils gebündelt und in allen Regionen in Kroatien sowie in die Gegenrichtung ohne Umwege abgewickelt werden.

Die neue Relation ermöglicht Kunden nicht nur einen schnellen Warentransport durch die verkürzte Transportdauer, sondern auch eine durchgängige und länderübergreifende Abwicklung aus einer Hand. Damit werde der internationale Warenstrom aufrecht erhalten und die Versorgung von und nach Kroatien auf der Schiene sichergestellt, betont die Rail Cargo Group in einem Schreiben.

Darüber hinaus bietet die neue Verbindung Anschlüsse an Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Polen und Ungarn. Im Gegensatz zum Straßengüterverkehr, welcher seit einigen Wochen von verstärkten Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr sowie von einem zunehmenden Fahrermangel betroffen ist, gibt es derzeit noch genügend freie Kapazitäten auf der Schiene.

