Raben Group: Neues Eurohub in Rokycany bei Pilsen

Bis 2025 soll die Logistikdrehscheibe eine permanente Direktverbindung zwischen jeder Raben-Niederlassung in Deutschland und allen wichtigen Wirtschaftszentren in Mitteleuropa herstellen.

Raben Logistics Czech eröffnet ein hochmodernes Logistikzentrum, das eine beschleunigte Verbindung zwischen Mitteleuropa und Deutschland bietet.Das Umschlagdepot wurde in Rokycany bei Pilsen in unmittelbarer Nähe der Autobahn D5 errichtet.Hier werden künftig täglich 33 Direktverbindungen von und nach Deutschland abgewickelt.„Eurohub Rokycany ist das Tor zwischen den Ländern Mittel- und Osteuropas und Westeuropa, das schnellere und regelmäßigere Verbindungen für die internationalen Warenströme bietet", sagt Ewald Raben, CEO der Raben Group.„Dank dieses Gateways können wir auch in solch unsicheren Zeiten das Geschäft unserer Kunden sichern, indem wir ihnen wettbewerbsfähige, maßgeschneiderte Lösungen anbieten.