Quehenberger: Mit KI zu Prozessoptimierungen

Quehenberger Logistics kombiniert von nun an Künstliche Intelligenz (KI) mit dem Know-how der Kunden und Mitarbeitenden.Das Unternehmen mit Sitz in Straßwalchen hat dafür eine eigene interne KI-Abteilung gegründet.Das Team beschäftigt sich ausschließlich damit, KI sinnvoll in die B2B-Prozesse des Unternehmens zu integrieren.Neben der Optimierung interner Abläufe will der Logistikdienstleister damit innovative Lösungen für Kunden entwickeln, die in Echtzeit auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren.Ein Ziel des KI-Teams ist es beispielsweise, durch Datenanalyse und maschinelles Lernen die Genauigkeit von Vorhersagen und Entscheidungsprozessen zu verbessern.

