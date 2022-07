Quehenberger: Mega-Warehouse für Brico Depot in Rumänien

Die Quehenberger Logistics ROU SRL hat ein Großprojekt in der Kontraktlogistik erfolgreich abgeschlossen.Dabei handelt es sich um eine Warehouse Lösung für die Baumarktkette Brico Depot, einem Tochterunternehmen der britischen Kingfisher Group.Einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren im Projekt „ONE DC (Distribution Center)“ war die Fähigkeit, den Platzbedarf schnell und flexibel an das anhaltende Wachstum und die Anforderungen von Brico Depot anpassen zu können.Innerhalb von vier Monaten konsolidierte und verlegte Quehenberger drei separate Lagereinheiten innerhalb des CTParks (im Westen von Bukarest) in ein exklusiv für Brico Depot errichtetes Distribution Center mit 85.000 m² Fläche.

