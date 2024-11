Quehenberger: 10 Jahre „Young Professional Program“

In Zusammenarbeit mit der University of Salzburg, Business School (SMBS) bietet Quehenberger Logistics seit 10 Jahren einen maßgeschneiderten Universitätslehrgang für zukünftige Führungskräfte an – das sogenannte „Young Professional Program“ (YPP).Dieser postgraduale Lehrgang kombiniert wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen mit praxisorientierten Beispielen aus der Logistik.Alle zwei Jahre startet ein neuer Jahrgang mit rund 15 angehenden Führungskräften.Die Unterrichtssprache ist Englisch, was die internationale Ausrichtung des Programms unterstreicht.„Für uns als internationales Unternehmen ist es entscheidend, kompetente Mitarbeiter aus ganz Europa zusammenzubringen“, sagt Christian Fürstaller, CEO von Quehenberger Logistics.

