Erstes E-Lastenfahrrad beim Logistiker Gebrüder Weiss

In der Startphase wird mit monatlich rund 900 beförderten Sendungen zu Privathaushalten in Vorarlberg gerechnet.

Gebrüder Weiss bietet den Kunden in Vorarlberg neu eine besonders umweltfreundliche Transportlösung.Mit einem E-Lastenfahrrad beliefert der Logistiker private Haushalte und Firmen in Lauterach, Wolfurt, Hard, Kennelbach, Schwarzach, Dornbirn und Bregenz.Das Gefährt, das wie ein E-Bike mit unterstützendem Elektromotor bewegt wird, kann Sendungen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 200 Kilogramm transportieren und mit einer Akkuladung 80 Kilometer pro Tag zurücklegen.Eine Ausweitung der Serviceleistung auf weitere Orte ist geplant.„E-Lastenräder sind emissionsfrei, wendig, weitgehend unabhängig vom Verkehrsaufkommen und können bis vor die Haustür der Empfängerinnen und Empfänger fahren – auch in der Fußgängerzone“, erklärt Stefan Oberhauser, Niederlassungsleiter Vorarlberg Land & Logistik bei Gebrüder Weiss.