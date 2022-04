Post: Top-Managerin für die Paketlogistik in Österreich

Mag. Sonja Aboulez soll das Angebot in Österreich, Westeuropa und anderen strategischen Märkten weiterentwickeln.

Seit 1.April steht Mag.Sonja Aboulez an der Spitze des Geschäftsbereiches Paket Österreich bei der Österreichischen Post AG.Die erfahrene Führungskraft übernimmt die Verantwortung für das Paketgeschäft in Österreich mit den Schwerpunktthemen Vertrieb, Marketing und Innovation.Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Weiterentwicklung des Angebots in Österreich, Westeuropa und anderen strategischen Märkten.