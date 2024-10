Post-Logistikhub Allhaming: 425 Mio. Pakete in 10 Jahren

In der diesjährigen Weihnachtszeit werden in den Spitzenphasen bis zu 400.000 Pakete pro Tag sortiert.

Am 4.August 2014 wurde das Logistikzentrum der Post im oberösterreichischen Allhaming in Betrieb genommen.Seit diesem Tag liefen hier rund 425 Mio.Pakete über die Sortiermaschinen.Der Standort, an dem in etwa 900 Mitarbeitende tätig sind, setzt auf Nachhaltigkeit mit E-Fahrzeugen, einer eigenen Photovoltaikanlage, einem Biotop und Nistplätzen für Insekten.