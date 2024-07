Post investiert 9 Mio. EUR in über 11.000 neue Handhelds

Die Österreichische Post AG investiert weiter in die Transformation zu einem Logistikunternehmen mit starkem Technologiefokus.Dazu gehören auch über 11.000 neue Handhelds von Zetes Austria, die von Februar bis Juli 2024 österreichweit ausgerollt wurden.„Wir schaffen damit eine neue digitale Infrastruktur, vom Paket mit der Online-Bestellung bis hin zur Wahlkarte oder der Vorzimmer-Zustellung.Von diesem Technologieschub profitieren unsere Mitarbeitenden und in weiterer Folge auch unsere Kunden“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.

