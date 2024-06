Post: „Grüne“ Basisstation in Wiener Neustadt

Um die steigenden Paketmengen in gewohnt hoher Qualität verarbeiten zu können, treibt die Österreichische Post AG den Ausbau ihrer Logistikinfrastruktur weiter voran.Dazu zählt auch die neue Postbasis im ecoplus Wirtschaftspark Föhrenwald in Wiener Neustadt, die vor kurzem von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dem Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger und Post-Generaldirektor Georg Pölzl feierlich eröffnet wurde.Die neue Postbasis in 2700 Wiener Neustadt verfügt über eine Nutzfläche von 3.200 m².Rund 100 Mitarbeitende sortieren und stellen von hier pro Tag in etwa 5.

