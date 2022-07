P&O Ferries verdoppelt Hubkapazität in Zeebrugge

P&O Ferries hat seine Kapazität zum Be- und Entladen von Fracht an seinem Drehkreuz in Zeebrugge mit der Ankunft eines zweiten Spezialkrans zum Anheben und Absenken (Lo-Lo) diesen Monat verdoppelt.Die Erweiterung des Hafens soll den Frachttransport vereinfachen, die Produktivität steigern und die Kapazität zur Bedienung wichtiger Handelsrouten für britische Exporteure und Handelspartner erhöhen.Die Ankunft des zweiten Krans soll es P&O Ferries außerdem ermöglichen, die Abfahrtsfrequenz auf der stark nachgefragten Lo-Lo-Route von Hull nach Zeebrugge auf sechs wöchentliche Abfahrten nach einem festen Fahrplan zu erhöhen.Den Kunden kommt die daraus resultierende Kapazitätserweiterung und Fahrplansicherheit zugute.Thorsten Runge, Managing Director von P&O Ferries Freight Services, dazu: „Die Investitionen, die wir in neue Ausrüstung, neue Standorte und neue Fähigkeiten tätigen, haben alle ein Ziel: die Herausforderungen der Lieferkette zu lösen.

